La dipendenza europea dalle rinnovabili della Cina non accenna a diminuire

(Di lunedì 7 novembre 2022) Negli ultimi dieci anni, la Repubblica Popolare ha investito oltre cinquanta miliardi di dollari a favorepropria industria di pannelli solari, dieci volte più dell’Europa, e dal 2011 ha creato più di trecentomila nuovi posti di lavoro in questo settore. Sei delle prime dieci aziende più importanti al mondo per la produzione di turbine eoliche sono cinesi. La Goldwind, con sede nella capitale, si colloca al terzo posto dopo la danese Vestas e la spagnola Siemens Gamesa. Pechino è stata in grado di costruire le catene di approvvigionamento di energia pulita più integrate ed efficienti al mondo. Nessun altro Paese si è impegnato così tanto per l’economiatransizione energetica. Ancora negli ultimi dieci anni, la produzione globale dei sistemi fotovoltaici si è spostata sempre di più da Stati Uniti, Europa e Giappone verso la ...