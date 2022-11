La Cop27 in Egitto si apre su scenari inquietanti sul futuro climatico Ma quali passi avanti senza Cina e India?

(Di lunedì 7 novembre 2022) - A Sharm el - Sheikh il summit delle Nazioni Unite. Tutti d'accordo sulla necessità di agire immeditamente per salvaguardare il pianeta, ma la strada è in salita. L'ex presidente americano e ...

Gli incontri bilaterali Nel corso della mattinata a Sharm el - Sheikh - è l'il Paese che ospita la- , Meloni ha avuto dei colloqui riservati con quattro leader di Paesi esteri. La ...Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: 'Il nostro pianeta manda un segnale di sofferenza" In occasione della Conferenza Onu sul clima, in corso a Sharm el - Sheikh, in, è ...o andare verso una solidarietà sul clima o il mondo rischia un suicidio collettivo": lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel suo intervento nel corso della prima ...(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Siamo in un momento decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico negli ultimi mesi abbiamo sperimentato drammatici effetti in molte regioni del pianeta, siamo chiamati ...