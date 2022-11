Agenzia ANSA

...sui social i 'troll' del Cremlino che tentano di influenzare gli elettori americani controe ... troll russo noto agli analisti Usa, in questo periodo più cheimpegnati ha identificato le ...Il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha dichiarato chenon harifiutato a certe condizioni di negoziare con Mosca, condizioni che il presidente russoaccetterà e quindiè pronta a colloqui "con il futuro leader russo" ma non con Vladimir ... Kiev, mai rifiutato negoziati ma con prossimo leader russo - Ultima Ora Il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha dichiarato che Kiev non ha mai rifiutato a certe condizioni di negoziare con Mosca, condizioni che il presidente russo mai accetterà e quindi ...Il portavoce del Cremlino Peskov segnala la disponibilità della Russia ai negoziati, ma ribadisce la contrarietà di Kiev. Il ministero della Difesa ucraino riferisce dei piani di Mosca per acquisire m ...