Kate Middleton ha un nuovo look | capelli lunghissimi e onde da mermaid alla Khloé Kardashian

fotografata in topless mentre prende il sole su una terrazza di una villa privata nel Sud della Francia. I commenti sulle foto scandalose della sua dolce metà hanno fatto infuriare ...Il royal look del giorno.'rispolvera' il cappotto rosso alla partita di rugbyha ereditato dal principe Harry il patronage come madrina per il rugby. Si è presentata con un cappotto rosso lungo ...Futura sovrana del regno, ma già regina del rugby. Kate Middleton ha «esordito» nel suo nuovo ruolo di patrono della Rugby Football League.Dalle sue nozze con il principe William, nell’aprile 2011, Kate Middleton è entrata a pieno diritto nel cuore dei sudditi britannici. Forse per il suo sorriso aperto e solare, forse per il suo aspetto ...