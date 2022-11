Juventus | Vlahovic | “Non poter lottare sul campo | mi ha fatto male”

, non è passata inosservata l'assenza del centravanti nella sfida con l'Inter: il tecnico non l'ha portato neppure in panchina. Miglior risposta non poteva fornire ladi Massimiliano Allegri dopo la tremenda delusione patita per via della precoce eliminazione dalla Champions League. Perdere anche lo scontro diretto in campionato contro l'Inter poteva ...Dusantiene in apprensione due squadre, lae la Serbia in vista dei Mondiali, l'attaccante ancora non ha recuperato dall'infortunio Dusantiene in apprensione due squadre, la ...Rientro Vlahovic, l'attaccante serbo è rimasto out dalla sfida contro i nerazzurri: i prossimi step per il recupero prima del Mondiale.Nonostante il buon periodo di forma, in casa Juventus c’è molta preoccupazione per le condizioni di Dusan Vlahovic, assente contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Come riportato da La ...