Juventus | Pogba | “Sto meglio | diciamo bene Pimenta come una madre per me”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Per me era un sogno vincere questo premio e io voglio continuare a vincere”. Esordisce così Paula margine della serata di gala per la consegna del premio Golden Boy: “Sto”, dice il centrocampista della, che poi parla del suo agente: “Rafaelaè la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose, è importantissima per me”. E su Mino Raiola: “Un ricordo di Raiola? Quando ero giovane, a Manchester, Ferguson voleva farmi firmare il rinnovo. Quando è arrivato Mino, ha guardato il contratto ed ha detto di andarmene via perché quel contratto non l’avrebbe fatto firmare nemmeno a un cane”. SportFace.