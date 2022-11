Juventus | non c’è pace per Vlahovic | le condizioni dell’attaccante

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il bomber serbo non ha contribuito al successo dei bianconeri contro l’Inter e rischia l’esclusione nelle ultime due partite di campionato del 2022 per via dei problemi fisici. Labatte l’Inter con un secco 2 a 0, portandosi a -4 da un secondo posto che fino a poco tempo fa sembrava lontanissimo. A decidere il match non è stato però Dusanma un altro serbo, Kostic, con due assist preziosi per Rabiot e Fagioli e un contributo sulla fascia non indifferente. Un contributo che fatica ad arrivare dall’attaccante 22enne, alle prese con un infortunio che lo tormenta dalla sconfitta in Champions contro il Benfica e che lo ha lasciato fuori dai convocati dei match di Lecce, Psg e Inter. DusanRestano due partite, Hellas Verona e il big match con la Lazio dell’ex Sarri, per chiudere ...