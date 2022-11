Juventus-Inter | Allegri | “Spirito importante”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Massimilianonel post partita di, match della tredicesima giornata della Serie A L’allenatore dellaMassimiliano, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’, e valevole per la tredicesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Allianz Stadium ai microfoni di DAZN. Il modulo ha dato più sicurezza? “Più certezze, ma le certezze maggiori sono quelle di una squadra che si aiuta e che difende tutta insieme, capendo i momenti della partita. Ora anche nei momenti di difficoltà restiamo dentro il match.perché alza il livello”. Da dove arriva la maggior soddisfazione? “Beh, tornare a battere l’dopo quattro partite. ...

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la, che batte l'nel derby d'Italia e rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di risalita verso i piani d'alta classifica. All'Allianz Stadium finisce 2 - 0 grazie ai gol di Rabiot e ...362 - 0 Onana 6.5 : Mai seriamente impegnato, non può nulla sull'1 - 0 firmato Rabiot, con la conclusione che finisce precisa precisa all'angolino con una traiettoria ad uscire. ...L’esterno bianconero con un doppio assist decisivo fa volare i bianconeri che grazie a questa vittoria superano l’Inter in classifica. Svolta stagionale Forse si. Il film di Juventus-Inter Il derby d ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è imposta per 2-0 sull’Inter, un successo che ha interrotto la serie di quattro gare di imbattibilità dei nerazzurri contro la “Vecchia Signora”. A decidere la gara ...