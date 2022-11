Juventus - Inter 2 - 0 | highlights VIDEO Serie A | pagelle | moviola e polemiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) Secondo la Gazzetta il gol di mano anche se dopo auto - giocata o fortuito non ha valenza e il fatto che quella mano venga trattenuta - da De Vrij - non conta nel regolamento: giusto annullare. Il ...

Dopo un primo tempo difficile, larisorge dalle ceneri europee e con mezza squadra fuori affossa l'con due zampate decisive: pere prima (goal di Rabiot) e Fagioli poi! Una notte che sa di grandi emozioni, una Vecchia ...Il Milan è secondo a meno sei, Atalanta e Lazio hanno accumulato 8 punti di ritardo dai partenopei, Roma e10 punti mentre l'è sotto di 11 punti. Un'enormità se si considera la rosa ...(ANSA) - ROMA, 07 NOV - 'Mi pare che l'Inter pecchi di personalità, si è visto negli scontri diretti. Un altro dato, che di solito nel ...L'Inter di Inzaghi non è più solida e spettacolare come nella passata stagione. I nerazzurri hanno già perso cinque partite in campionato e incassato 19 gol in 13 partite e il tecnico è il maggiore re ...