Juventus | che ricordi il Nantes E la Roma fa visita alla squadra più giovane della Champions

(Di lunedì 7 novembre 2022) Prima Vialli, poi Jugovic. E per chiudere i conti Paulo Sousa. Laha bellissimidel, prossima avversaria al playoff di Europa League. La semifinale del 1996 fa sorridere di nostalgia chi bada aie ai precedenti, ma Massimiliano Allegri non può fidarsi di un nome non di certo altisonante nel calcio di oggi. Ilè detentoreCoppa di Francia grazievittoria sul Nizza per 1-0. Non mancano elementi di esperienza e qualità: Alban Lafont, ex Fiorentina, protegge i pali. Ludovic Blas è il giocatore di maggior talento e personalità. Il tecnico Antoine Kombouaré, dopo una miracolosa salvezza da subentrato nel 2021, ha messo a posto le cose e riportato in Europa unache mancava dai grandi palcoscenici ...