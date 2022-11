Juventus | Allegri soddisfatto | “Ma domani riazzeriamo tutto e pensiamo a Verona”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo la vittoria per 2-0 nel Derby d’Italia con l’Inter, il tecnico dellaMassimilianoè intervenuto ai microfoni di Dazn per dire la sua sulla partita. Il 3-5-2 ha dato maggiore sicurezza? “Sicuramente ha dato più certezze, ma le certezze maggiori sono quelle date da una squadra che corre tutta insieme, si aiuta, si abbassa dietro la linea della palla. All’inizio giocavamo 30 minuti, poi uscivamo dalla partita. Ora anche nei momenti di difficoltà rimaniamo in partita e questo è importante. Questo spirito qui è importante.“Inter Qual è la cosa che la rende orgogliosa? “Tornare a battere l’Inter dopo aver perso tre volte e pareggiato una negli ultimi scontri. Poi era importante vincere uno scontro diretto. Abbiamo giocato bene anche tecnicamente, rischiando solo una ...