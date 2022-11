Jordan Bardella | un italiano fan di Salvini come erede dei Le Pen

(Di lunedì 7 novembre 2022) E’ giunta al termine in Francia l’Era dei Le Pen, che da oltre quarant’anni guidavano la destra sociale transalpina. Sfiorando anche tre volte la possibilità di diventare Presidente. Il lorosarà, figlio di immigrati italiani ed estimatore di. A Marine Le Pen non è stato sufficiente cambiare nome del partito per L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

A soli 27 anni,si prende il Rassemblement National, erede del Front National. Per la prima volta nella sua storia, il partito di estrema destra francese non e' piu' guidato da un membro della ...Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha un nuovo giovanissimo presidente : si tratta di, eurodeputato 27enne destinato a raccogliere il testimone da Marine Le Pen., figlio di un'immigrata italiana, ha battuto nelle elezioni interne il sindaco di Perpignan, Louis ...Lo scontro ra l’anima identitaria del nuovo leader Jordan Bardella e quella sociale di Steeve Briois. Sullo sfondo per Marine il quarto tentativo di conquistare l’Eliseo ...Famiglia di origine italiana, è il primo leader del Rassemblement (l’ex Front National) a non portare il nome del fondatore Le Pen ...