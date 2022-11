Johnny Depp | con Joelle Rich è già finita? Gli ultimi rumors | ' Relazione al capolinea'

Love story già al capolinea pere Joelle Rich Sembrerebbe di sì. A riportarlo è la testata Pipol che racconta come l'avvocatessa britannica (che aveva difeso l'attore nel processo contro The Sun) eavrebbero già ...Hollywood Vampires in Italia nel 2023. Il supergruppo formato da Alice Cooper ,, Joe Perry e Tommy Henriksen suonerà nel nostro paese la prossima estate per l'unica data italiana del 2023. La band non vede l'ora di tornare in tour dopo gli appuntamenti interrotti ...Stavolta però pare aver fatto un passo falso. Almeno secondo chi ha twittato con l’hashtag #DitchDepp per commentare la partecipazione di Johnny Depp alla quarta sfilata Rihanna Savage X Fenty.Hollywood Vampires in Italia nel 2023. Il supergruppo formato da Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen suonerà nel nostro paese la prossim ...