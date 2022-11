Jimmy Kimmel presenterà per la terza volta “la Notte degli Oscar”

(Di lunedì 7 novembre 2022)è stato scelto dall’Academy e dalla ABC per tornare come presentatore dello spettacolo che si terrà domenica 12 marzo. E’ la primachepresenta la? Questa sarà ladial pipistrello sul Dolby Stage per la più grande serata di Hollywood dell’anno dopo aver ospitato in precedenza nel 2017 (89° premio) e nel 2018 (90° premio). La pandemia Dopo l’ultimo spettacolo che ha ottenuto voti bassi da record, la trasmissione è rimasta senza host nel 2019, 2020 e 2021 (quando glisono stati fortemente colpiti dalla pandemia e sono stati spogliati, ottenendo i voti più bassi di sempre)....

Per la terza volta è alla guida della cerimonia dell'Academy: all'esordio fu erroneamente annunciato che 'La La Land' aveva vinto come migliore ...Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nell'edizione dell'anno scorso, saràa presentare, per la terza volta nella sua carriera, la cerimonia degli Oscar 2023 a Los Angeles in programma il 12 marzo. 'Essere invitati a presentare gli Oscar per la terza volta è un ...Ospiti dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, i Viagra Boys hanno eseguito il brano "Troglodyte" dall'ultimo album, "Cave World".Per la terza volta è alla guida della cerimonia dell'Academy: all'esordio fu erroneamente annunciato che 'La La Land' aveva vinto come migliore film ...