Jessica Pelizon risponde al fidanzato della sorella Nikita | “Lasciala in pace”

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 novembre 2022) Due settimane fa sul profilo Instagram di Chi è stato pubblicato un video diinsieme all’uomo che ha frequentato prima del GF Vip. Sui social è intervenuta lagieffina,, che ha fatto un po’ di chiarezza: “Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono ladi, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra I’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante miasenza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere ...