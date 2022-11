Italiane d’Europa | ecco cosa ha riservato l’urna di Nyon

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov – Sette su sette. Tutte lesi sono regalate almeno un altro viaggio continentale. Meglio di noi – che “pareggiamo” Spagna e Inghilterra – solo la Germania, con otto compagini. Fin qui, il bicchiere mezzo pieno. Ma guardando la metà vuota abbiamo, nonostante tutto, più di un rimpianto. La Juventus poteva fare decisamente meglio, le romane e i gigliati posticipare ogni impegno a marzo. Così, mentre il calcio nostrano si lasciava alle spalle la tredicesima giornata di campionato, asi sono svolti i sorteggi per gli ottavi di Champions e gli spareggi delle coppe “minori” (Europa League, Conference). Champions League, la fortuna aiuta le audaci I primi accoppiamenti in ordine temporale – e senza dubbio i più attesi – sono stati quelli del trofeo dalle grandi orecchie. Francamente, meglio non poteva andare. ...

