Italia-Spagna basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 7 novembre 2022) A distanza di pochi mesi dall'ultima partita ufficiale disputata (il quarto di finale dell'Euro2022 perso contro la Francia), l'Italtorna in campo per leai. Gli Azzurri affronteranno venerdì 11 Novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la temibiledi Sergio Scariolo, Campione del Mondo in carica e fresca vincitrice anche della rassegna continentale. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco devono cercare di fare bottino pieno contro le Furie Rosse e contro la Georgia in trasferta nel match di lunedì 14 Novembre. In classifica gli Azzurri sono appaiati proprio agli spagnoli in vetta alla classifica del gruppo L, con cinque vittorie ed un solo ko.