Iran | il gesto dei giocatori di Beach Soccer | niente inno e taglio di una ciocca di capelli – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) La finale della Emirates Intercontinental Cup ditrae Brasile a Dubai si è trasformata in una protesta contro gli ayatollah. I calciatori della nazionale di Teheran, numero due del ranking mondiale, prima non hanno cantato l’nazionale. Poi, dopo un gol, il giocatore Saeed Piramoon ha esultato mimando ildi tagliarsi unadiin solidarietà con Mahsa Amini. L’ha vinto il trofeo per la quarta volta battendo il Brasile per 2 a 1. La tv di Stato ha interrotto la diretta e la Federcalcioiana ha fatto sapere che ci saranno conseguenze. Alla cerimonia di premiazione ihanno alzato i trofei senza esultare. su Open Leggi anche:, altra ...