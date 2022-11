“Io con le donne? Sì” GF Vip 7 | Ginevra Lamborghini allo scoperto | punta la bella della Casa

(Di lunedì 7 novembre 2022) GF Vip 7,: “Le? Ho già provato”. L’ammissione dell’ex gieffina arriva durante una diretta Instagram. Il suo percorso si era concluso dopo la brutta pagina legata alla storia di Marcovia che ne aveva portata all’espulsione. Una storia nella quale era intervenuta anche la mamma di, con una lunga lettera indirizzata all’ex conduttore di Bim Bum Bam, e che le aveva causato non poco dolore. “Non vi nascondo che ho vissuto giorni d’inferno”, raccontava. “L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore. Ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato ...

Regione Lazio

... nel bene e nel male, l'attualità: dall'integrazione alla guerra, da Putin al ruolo delle. " ... Il comico pugliese torna in scenauno spettacolo inedito in cui musica, racconti, imitazioni e ......definizioni sui migranti a bordo delle navi Ong al centro del braccio di ferro di questi giorni... Tuttavia l'Italia si è presa carico dei migranti in condizioni di emergenza (minori,incinte, ... Donne, Onorati: con il progetto "I am io sono" la Regione dalla parte delle donne contro ogni forma di violenza PERUGIA - «Prevenzione e consapevolezza», queste le parole chiave rimarcate dalla presidente Donatella Tesei in tema di contrasto alla violenza contro le donne intervenendo ...In Campania è composto da italiani il 76,3% dei poveri che si rivolge alla Caritas, rispetto a una media nazionale italiana del 55%. È questo uno dei dati sottolineati oggi ...