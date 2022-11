Inter-Porto | i biglietti per l’ottavo di Champions

Il Napoli sfiderà l'Eintracht Francoforte in Germania il 21 febbraio 2023, mentre l'affronterà in casa ilil 22 febbraio. Le partite di ritorno vedranno i rossoneri a Londra l'8 marzo, i ...'E' un sorteggio che sulla carta potrebbe essere favorevole, ma massimo rispetto per il. E' una quadra imprevedibile e giocheremo il ritorno da loro'. Lo ha detto l'ad dell'Marotta intervenuto al Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. Il ...Biglietti Inter-Porto: prezzi, quando escono e come acquistarli. Ecco tutte le informazioni per il match di andata degli ottavi di finale ...CHAMPIONS LEAGUE - Ecco date e orari ufficiali degli ottavi di finale di Champions. Si parte il 14 febbraio con Milan-Tottenham che si giocherà alle 21.