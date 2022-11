Inter | la dura legge degli scontri diretti

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’di Inzaghi cade ancora in uno scontro diretto, questa volta rischia di essere determinante per il futuro del campionato L’di Inzaghi cade ancora in uno scontro diretto, questa volta rischia di essere determinante per il futuro del campionato. Contro la Juventus la squadra non ha giocato male, anzi, però ha sbagliato troppo sotto porta. Errori che sono costati caro ai nerazzurri visto poi come è finita. Fuori casa il rullino dei nerazzurri è da brividi. Troppi i gol subiti etutti a sfavore. La sconfitta contro la Lazio, la Roma, il Milan e ora anche la Juventus. L’dovrà ora chiudere con due vittorie prima della sosta per tenersi agganciata al treno Scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

