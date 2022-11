Influenza | boom ad ottobre | ma il vaccino serve?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Torna alla ribalta l’: la prendono più spesso i bambini ma i soggetti più a rischio sono gli anziani. Gli esperti raccomandano ilper prevenire il contagio ed eventuali effetti gravi. Per chi non è particolarmente a rischio solo qualche giorno di riposo forzato per riprendere le forze.dell’: anumeri altissimi Photocredit: entilocali-online.itTornano febbre, mal di gola, tosse e raffreddore. Il mese diè terminato registrando un numero di malatili di molto superiore agli ultimi due anni. Come sempre sono i bambini sotto i 5 anni ad essere i più colpiti dalla malattia respiratoria. Se però i bambini sono più inclini a riprendersi in fretta, i rischi ci sono soprattutto per i più anziani. Complice il ...