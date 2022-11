Incoronazione di re Carlo | Sunak concede il giorno festivo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Da quando Buckingham Palace ha annunciato la data ufficiale in cui si svolgerà l’di ree della regina consorte Camilla, nel Regno Unito è esplosa la questione relativa aldi festività. A dare una risposta definitiva è stato neo-premier Rishi. Il Primo Ministro, infatti, ha concesso agli inglesi un ulterioreper lunedì 8 maggio in occasione dell’evento. Per l’die Camilla, che avrà luogo nell’Abbazia di Westminster due giorni prima, gli inglesi avranno a disposizione unin più per portare avanti i festeggiamenti. Questo permetterà alle famiglie di tutto il Paese di riunirsi e festeggiare, come è stato in occasione dell’della regina ...

ROMA - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un giorno festivo per celebrare l'diIII l'anno prossimo che cadrà lunedì 8 maggio, due giorni dopo la cerimonia per il re. Una decisione, ha sottolineato il governo britannico, in linea con quanto accadde anche ...Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un giorno festivo per celebrare l'diIII l'anno prossimo che cadrà lunedì 8 maggio, due giorni dopo la cerimonia per il re. Una decisione, ha sottolineato il governo britannico, in linea con quanto accadde anche ...ROMA - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un giorno festivo per celebrare l'incoronazione di Carlo III l'anno prossimo che cadrà ...Il prossimo 6 maggio 2023, il Regno Unito festeggerà un momento importante per la sua storia. In questa data infatti ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III e di sua moglie, la Regina consorte Camilla ...