Incidenti sul lavoro | donna muore schiacciata in una vetreria a Piacenza | indaga la procura

(Di lunedì 7 novembre 2022) È morta mentre lavorava nella notte in una. È quello che è successo a unadi 50 anni a Borgonovo, in provincia di. I carabinieri della Compagnia di, coordinati dalla, stannondo sulla dinamica: secondo una prima ricostruzione la– poco prima delle 3:00 – è rimasta accidentalmente incastrata tra un nastro trasportatore e una macchinario porta bancali. Così, la, è deceduta sul colpa. È già stata disposta un’autopsia che si svolgerà nelle prossime ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Disposta anche l'autopsia - Incidente mortale sul lavoro la notte scorsa in una vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. La vittima è una donna di 50 anni, Nicoletta Paladini, che secondo una prima ricostruzione è rimasta accidentalmente incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali. È deceduta sul colpo. È già stata disposta un'autopsia che si svolgerà nelle prossime ore. È successo durante il turno di notte, verso le 3 di notte: la 50enne è rimasta incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali.