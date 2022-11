Incidente sul lavoro | operaio muore travolto da tubi nel torinese

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Tragicosulnel. E’ morto un41enne di origine straniera vittima. L’uomo è rimasto schiacciato da numerosidi metallo in un’azienda del comune di La Loggia, dove lavorava come interinale. Sul posto oltre a vigili del fuoco e soccorritori anche carabinieri e tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di(Spresal) per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Era impiegato nell'azienda come interinale Tragico sul lavoro nel torinese. E' morto un operaio 41enne di origine straniera vittima. L'uomo è rimasto schiacciato da numerosi tubi di metallo in un'azienda del comune di La Loggia, dove ... I vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita dell'operaio marocchino di 41 anni che questa mattina è stato travolto da una catasta di tubi metallici in un'azienda di La Loggia…