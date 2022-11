Incidente lungo l’Ofantina | paura per due famiglie | ferita una donna

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNusco (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella tarda serata di domenica è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km. 341,100, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo di una vi erano un uomo con il figlio piccolo, mentre nell’altra unala quale rimanevae veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposta a cure mediche. Gli altri due occupanti sono stati visitati sul posto ma non hanno fatto ricorso a ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

