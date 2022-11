In arrivo condoni e una finta lotta all’evasione fiscale | impossibile prevederne il costo per lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Mario Pomini* Pare che i primi provvedimenti economici del governo Meloni ricalchino quello che ha fatto il governo Draghi. La maggior parte delle risorse disponibili sarà utilizzata contro il caro energia e quindi per alleggerire le bollette. D’altra parte queste risorse sono state create dall’inflazione stessa attraverso il fiscal drag, il meccanismo automatico che aumenta le imposte indirette dal momento che queste ultime sono calcolate sul prezzo dei beni, che è aumentato del 10%. Un meccanismo infernale ben conosciuto negli anni Ottanta. Il governo doverosamente restituisce una piccola parte di questa tassa sull’inflazione. Ma qui è un po’ come il cane che si morde la coda e rimaniamo in attesa di interventi risolutivi come un prezzo europeo per il gas. Chi si aspettava qualcosa di nuovo in campo economico dal discorso programmatico del/della premier è rimasto per ora deluso. ...