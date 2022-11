Immigrazione illegale | Salvini | “Viaggi organizzati sempre più pericolosi | vanno stroncati”

I due primi ministri hanno avuto anche 'una discussione positiva su un ampio spettro di temi condivisi e priorità, tra cui la lotta all'ed il traffico di esseri umani'. Infine, ...Ciò detto, pensare di ricattare l'Unione europea dicendo che da oggi vogliamo valutare quanto accade non come eventi SAR ma come episodi dirischia di isolarci. Il problema ...Così come riporta il decreto, le navi non hanno operato in linea, altresì, con le norme europee e nazionali in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale ...La premier Giorgia Meloni , impegnata alla Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite , ha avuto un lungo incontro con il presidente ...