Ilicic | condizione fisica lontana ma torna al gol con il suo Maribor | News

Per la verità, suc'erano ben due rigori: nella prima occasione il direttore di gara non è intervenuto, mentre quasi allo scadere, dopo un bel doppio passo, ecco l'occasione per bagnare con un ..., quasi 35enne è apparso ancora decisamente distante dalla migliorfisica. Escludendo i dieci minuti che gli ha concesso Gasperini all'ultima giornata dello scorso campionato, il ...Al 77’, il cambio: l’ex Atalanta entra … Leggi tutto Dopo aver firmato un contratto fino al 2025 con la sua prima squadra, Ilicic ha dovuto aspettare un mese prima di tornare in campo. Tempo ...L’ex attaccante dell’Atalanta, superata la depressione che lo ha colpito durante il lockdown per il Covid, è tornato nel campionato sloveno e ha esordito con un rigore ...