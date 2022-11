Ilary Blasi “ha in mente qualcosa di grosso” Come potrebbe rovinare Totti

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tra Francescoormai il divorzio è vicino: ecco leirovinarlo per sempre Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo,avrebbe un asso nella manica per poterper sempre Francesco. “Ha indi, una mossa a sorpresa da usare al momento giusto”, fa sapere L'articolo proviene da KontroKultura.

Ecco cosa ha fatto con il ciuccio Totti, compleanno del figlio Cristian festeggiato senza: ma al ristorante spunta Noemi Bocchi Totti e Noemi comprano i mobili di casa: l'ex tentatore di ...... pranzo coi Rodriguez e poi fuga… IN FAMIGLIA Alena Seredova e Alessandro Nasi festeggiano il battesimo di Vivienne: guarda le foto SENZAFrancesco Totti al compleanno di Cristian ...Si dice che abbia sperperato l'equivalente di 10 miioni di euro. E Rocco Maurizio Anaclerio, in arte Dj Ringo, non nega: «Ho speso miliardi e miliardi di lire guadagnavo tanto ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-b83a9c98-f63a-e212-bae1-410b2af6b0 ...