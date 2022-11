Vanity Fair Italia

diCaprioglio* Nel mondo dello sport si parla sempre più spesso di professionismo precoce , ... a spendere tempo e denaro per uno sport intrapreso a quattro o cinquee ben presto, con la ...Ma dopo quattrosi sarebbero trasformati in colibrì o in farfalle." (Sandro Veronesi, Il ...Mainardi (7 Novembre 2022) Voto: 6.3Mainardi 6.3 Ilaria, 25 anni: «Ho la sindrome di Jarcho Levin, malattia rarissima, e sogno di fare la scrittrice per distruggere certi tabù» Il suo romanzo d'esordio s'intitola La verità delle cose negate. Ilaria Parlanti, autrice emergente e attivista toscana per i diritti della disabilità, è nata con una malattia genetica recessiva che c ...Come sostiene Ilaria Capua nel suo ultimo affascinante libro, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L’umanità è stata aggredita da un virus sconosciuto, diffusosi rapidament ...