Il Wsj | «Colloqui privati tra consiglieri per la sicurezza di Biden e Putin L’obiettivo è evitare rischio escalation»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il principale consigliere per lanazionale del presidente Joe«si è impegnato in conversazioni riservate» con i principali aiutanti del presidente russo Vladimirnel tentativo di ridurre ildi un conflitto più ampio sull’Ucraina e «mettere in guardia Mosca dall’uso di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa». A rivelarlo è il Wall Street Journal che spiega in particolare come negli ultimi giorni Jake Sullivan sia stato in contatto con Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente russo. I funzionari citati dal giornale economico americano hanno affermato che Sullivan abbia anche parlato con il suo omologo diretto nel governo russo, Nikolai Patrushev. Nei suoi numerosi briefing con la stampa il portavoce del Consiglio per lanazionale ...