Il vaccino antinfluenzale protegge anche dall’ictus | la ricerca

(Di lunedì 7 novembre 2022)rsisi può ed è più semplice di quanto si possa credere: un nuovo studio scientifico, infatti, ha individuato ilcontro l’influenza come una valida arma contro il colpo apoplettico. Non solo efficace contro le malattie cardiovascolari, come già dimostrato da studi precedenti, il sieroè pronto a guadagnarsi un nuovo, fondamentale ruolonella prevenzione dell’ictus. Lo studio è stato realizzato da un team internazionale composto da scienziati canadesi dell’Hotchkiss Brain Institute – Scuola di Medicina Cumming dell’Università di Calgary, in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia del Dresda City Hospital in Germania e l’agenzia Alberta Health di Edmonton. L’indagine, condotta da Michael Hill e Jessalyn Holodinsky, ha coinvolto 4,2 milioni ...

Le prenotazioni raccolte dai volontari della Misericordia, presso la Farmacia di Casola Valsenio, erano 562 per il vaccino AntiCovid e 738 per il vaccino antinfluenzale, per un totale di 835 pazienti. L'influenza stagionale è alle porte: a fine ottobre i primi casi, con sintomi specifici. Ecco quali sono e come prevenirla al meglio. Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022, presso il centro vaccinale "Valerio Pedoni" di Casola Valsenio, si è tenuta la vaccinazione Antinfluenzale.