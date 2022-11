Il Terzo Polo dà la scossa e spiazza tutti | Moratti e D' Amato candidati in Lombardia e Lazio

La scossa, in positivo, arriva dal. E leva dalle sabbie mobili un Pd prigioniero di se stesso, dell'indecisione e dei rinvii ad alto rischio di finire ostaggio di Giuseppe Conte e del Movimento. Con un segretario ...Crede che ilerediterà i voti di una Forza Italia in affanno Una parte probabilmente sì. Ma la quantità dipenderà dall'evoluzione dello scenario e dalla capacità di Meloni di reggere il ...Panico nel Pd. L’annuncio di Calenda è chiaro: “Candidiamo due persone che hanno dimostrato di saper gestire un’emergenza come quella sanitaria” ...a far titolo era proprio la candidatura di Letizia Moratti a presidente della Regione Lombardia sotto un'ipotetica alleanza messa in campo dal Terzo polo. Magari, come ha annunciato con la solita aria ...