Il sondaggio di Mentana | FdI viaggia verso il 30% Disastro Pd | l’«Opa» del M5S lo affossa

(Di lunedì 7 novembre 2022) Continua la crescita di FdI, che ormai sfiora il 30%. Crolla il Pd, che precipita al 16% e perde il posto di secondo partito, conquistato dal M5S. È quanto emerge dalsettimanale di Swg per il Tg La7, presentato stasera da Enricoche ha parlato di «Opa» pentastellata sui dem. Ildi: FdI continua a crescere, debacle per il Pd Nel dettaglio, Fratelli d’Italia guadagna in una settimana un altro 0,3%, che proietta il partito del premier sempre piùil 30%: oggi è al 29,4%. Al secondo posto si colloca questa settimana il Movimento 5 stelle, che guadagna lo 0,5% e arriva al 16,8%. Perde , invece, lo 0,3% il Partito democratico, che scivola così al terzo posto con il 16%. Subito dopo si trova il Terzo Polo con l’8,4%, in calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana. ...

Il Tempo

