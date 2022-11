Il ritorno di Fiorello | “Il Papa sta con la Meloni” ma cosa state dicendo?”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Aspettando Viva Rai Due, in onda su Rai Play Ildi. Dopo i problemi di collocamento del suo nuovo programma, “Viva Rai Due” finalmente lo show è partito. “Viva Rai Due”, il nuovo programma mattutino di, è iniziato nei giorni scorsi con una marcia di avvicinamento sul suo canale Instagram, andrà in onda da questa mattina anche su RaiPlay. Dal 5 dicembre poi lo vedremo su Rai2, ma sarà presente anche su Radio2 , RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana e anche “molto probabilmente su Rai1, in terza serata”. A dirlo scherzando lo stessidurante una diretta Instagram con Fabio Rovazzi. Nell’anteprima pubblicata su Instagramè subito partito alla grande commentando con ironia l’attualità. “Ilsta con la” ma ...

Nelle scorse settimane, ricordiamo , l'annuncio deldiaveva provocato diverse polemiche in Rai, soprattutto tra i giornalisti di Rai1, messi in agitazione dalle ipotesi che il nuovo ...In fondo, dopo la sorpresa di No Way Home , undi Tobey nei panni di Spider - Man è tutt'...una crepa in quel muro compatto di disfattismo sono il suo professore di italiano ( Beppe) ...Giornata di esorsio su RaiPlay per Fiorello, che torna con una sua trasmissione a viale Mazzini. Iniziato nei giorni scorsi con una marcia di avvicinamento sul suo canale Instagram, ‘Viva Rai2’, il nu ...Le frasi e le battute più divertenti di Fiorello, che torna in Rai con un programma quotidiano tutto suo al mattino: scopri dove vedere Viva Rai 2!