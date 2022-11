(Di lunedì 7 novembre 2022) Il sondaggio di Ilvo Diamanti, pubblicato oggi da Repubblica, parla chiaro: ilè uno fra i temi maggiormente condivisi dai partiti di centrodestra, ma anche tra gli. Sei su dieci sono favorevoli, i più riottosi stanno nel Pd ma anche perché quel partito, reduce dalla batosta elettorale, vede nel progetto di riforma costituzionale del centrodestra, un’ulteriore minaccia alle proprie, ormai in disarmi, roccaforti elettorali. “L’elezione diretta del Presidente, premessa importante e necessaria del sistema presidenzialista, costituisce un obiettivo largamente condiviso dai cittadini”, spiega oggi Ilvo Diamanti, che fa notare come il leggero calo di consensi rispetto al precedente sondaggio sulsia da attribuire alla radicalizzazione dello scontro politico dovuto alle recenti elezioni che hanno ...

Matteo Salvini non è da meno flat tax, nucleare subito, autonomie regionali,, ... non un governo dove ti fanno cadere se non tiuna cosa o l'altra. Finiamola con questi scherzi! "...A sinistra cala il consenso alIl favore verso l'elezione diretta del Presidente è coerente con queste tendenze. Rafforzato dalle divisioni che segnano lo spazio politico e i partiti. Il presidenzialismo piace al 60% degli italiani: è uno dei segreti del successo di Giorgia Meloni In un'analoga rilevazione di poco più di un anno fa gli italiani propensi all'elezione diretta del Capo dello Stato erano il 74%. Ancora alto ...Il presidenzialismo immaginato da Craxi poggiava su contrappesi ... soprattutto dei nostri giovani.