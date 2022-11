Il popolo italiano ha parlato | vogliamo la pace in Ucraina e coerenza assoluta su quest’obiettivo

(Di lunedì 7 novembre 2022) La grande manifestazione di sabato 5 novembre a Roma deve rappresentare uno spartiacque definitivo rispetto alla posizione dell’Italia e dell’Europa sul conflitto in corso income su ogni altro conflitto.un’Italia che sia operatrice, promotrice e costruttrice di, che sia in linea coll’art. 11 della nostra costituzione repubblicana e antifascista e con Papa Francesco e non col guerrafondaio statunitense Joe Biden, che si appresta a perdere rovinosamente le elezioni midterm e che incarna la strategia occidentale di rischiare l’abisso senza fondo della guerra nucleare pur di riaffermare il pericolante primato di un pugno di paesi in piena decadenza economica, sociale, politica e che usurpano indebitamente il ruolo di difensori della democrazia e della civiltà strumentalizzando le enormi sofferenze del ...

Porgendo "il più cordiale e deferente saluto", il Capo dello Stato esprime "a nome dele mio personale" il "bentornato, Santo Padre!". Così Papa Francesco sull'aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. Al nuovo governo "auguro il meglio per il bene dell'Italia. Io sempre auguro il meglio a un governo perchè il governo è per tu ...