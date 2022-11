Il pelo del gatto trascurato si è infeltrito in zampe di ragno – i veterinari fanno qualcosa di assolutamente incredibile

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 7 novembre 2022) Che gli animali di tutto il mondo vengano feriti non è una novità. Anche se purtroppo è così, ti senti lo stesso triste ogni volta che vedi un altro animale che è stato. Fortunatamente, ci sono persone chetutto ciò che è in loro potere, ogni giorno 24 ore su 24, per assicurarsi che questi animali ottengano una nuova casa e una vita il più amorevole e felice possibile. Ci sono così tanti animali domestici là fuori che vengono abbandonati dai loro proprietari e finiscono da soli per strada. La vita lì fuori nel grande mondo non è per tutti e per molti animali, che all’improvviso si trovano lì da soli, diventa davvero dura. Non solo il cibo non viene più servito, ma dietro ogni angolo si nasconde un nuovo potenziale pericolo. Questa povera gatta sembrava ungigante quando è stata trovata sola per ...