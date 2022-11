Il ministro della Cultura vuole che la Rai faccia una fiction su Oriana Fallaci ma l’ha fatta già nel 2015

(Di lunedì 7 novembre 2022) IlGennaro Sangiuliano ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. Per omaggiare il fondatoretestata, ha parlatopossibilità che la Rai possa fare unasu Indro Montanelli, parlandone in abbinata rispetto a una possibileanche su. Nello specifico, il passaggio indicato nell’intervista alla testata è questo: «Io chiederò alla Rai di fare unasulla vita di Indro Montanelli e su quella di– ha detto il-. Penso che sia giusto raccontare la nascita del Giornale, quando c’era la deriva di sinistra del Corriere ...

L'esperimento,durata di sei mesi, si dovrebbe svolgere prevalentemente l'anno prossimo e ... ha detto ildel lavoro Ana Mendes Godinho. Allo studio nuovi modelli di organizzazione del ...Lo ha detto ilGiustizia Carlo Nordio , nel corso dell'incontro pubblico con gli uffici giudiziari veneziani. Nordio ha aggiunto che "la possibilità di applicare la Legge speciale per ...Aggredito mentre fa il suo dovere! Nulla giustifica un atto ignobile come questo. Chiedo scusa al nuovo ministro dell’interno Piantedosi , al Capo della Polizia Giannini". “Un poliziotto Digos di ...(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottoscritto una lettera di sostegno all'Uefa per la candidatura della Federcalcio relativa ...