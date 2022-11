Il Liverpool è stato messo in vendita dal Fenway Sports Group | i dettagli

IlNapolista

L'allenatore delJürgen Klopp nell'ultima conferenza stampa si è scagliato contro l'organizzazione dei ... quando decisero che il Mondiale sarebbeorganizzato in Qatar, nessuno ha fatto ...E che ilanche una delle sei squadre della Premier League a impegnarsi nella fallita Super League europea lo scorso anno. Dopo le proteste, si sono ritirati dal progetto. Henry si è ... "Il Liverpool è in vendita", scrive Athletic - ilNapolista Secondo quanto riporta The Athletic, i proprietari del Liverpool, Fenway Sports Group, di cui anche il fondo RedBird proprietario del Milan detiene una quota, avrebbe rilasciato alla testata ...Pochi minuti dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, non ottimale per il Liverpool visto che a febbraio sfiderà il Real Madrid in una riedizione della finale persa a maggio ...