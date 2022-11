Il Kazakistan guarda all’Europa | elezioni e riforme per modernizzare il cuore dell’Asia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma –politiche, economiche e sociali: il, strizza l’occhio all’occidente eagli stati europei come modello per portare finalmente a compimento il programma di modernizzazione avviato oramai da qualche anno. Di questo e delle imminentipresidenziali se n’è discusso con l’ambasciatore kazako a Roma, Yerbolat Sembaye. Il popolo del, infatti, il 20 novembre è chiamato alle urne per eleggere il nuovo presidente: sei in tutto i candidati, con opinioni politiche diverse, tra cui anche due donne. Ed è la prima per lo stato crocevia tra Oriente e Occidente che questo accade: “Facciamo passi concreti nell’uguaglianza di genere, visto che finora le donne avevano delle limitazioni – ha precisato l’ambasciatore -. Tra ...