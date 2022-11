Corriere della Sera

Celentano, il "" del campione di Dna .Celentano, ricerche a livello internazionale. La famiglia Celentano non ha mai abbandonato le ricerche e questa nuova pista è nata grazie ...In più questo film conta alcuni camei illustri, tra cui quello della compiantaLansbury, la mitica 'Signora in' recentemente scomparsa. Potete guardare il nuovo teaser trailer italiano ... Il giallo di Angela Celentano. «Presto il Dna di una ragazza sudamericana che somiglia alla sorella» L’avvocato della famiglia della bambina scomparsa a tre anni, nell’estate del 1996 sul monte Faito, conferma che attende il Dna per sottoporlo a comparazione ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Glass Onion-Knives Out, nuovo teaser trailer italiano del giallo con Daniel Craig ...