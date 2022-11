Il G S Meomartini cala il tris | espugnato il campo di Arzano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPer il G. S.è arrivata la terza vittoria consecutiva nel campionato regionale di promozione maschile. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio, infatti, si sono imposti domenica 6 novembre, in trasferta ad, col punteggio finale di 68-77. L’intera gara è stata giocata sulla sostanziale parità, con minibreak dei padroni di casa prontamente recuperati dalla. L’incontro è iniziato con un parziale di 7-0 piazzato dai giocatori dinei primi 2 minuti di gara. Da lì, la squadra di casa ha continuato a condurre, raggiungendo il massimo vantaggio di 15-5, per tutta la durata delle prime due frazioni. Durante il terzo periodo, i giocatori allenati da coach Massimiliano Tipaldi hanno continuato a difendere in modo serrato, impedendo ai padroni di casa di allungare ...