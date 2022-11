Il futuro della medicina estetica? Lo raccontano gli esperti

(Di lunedì 7 novembre 2022) Laboratori live di, dimostrazioni video e un centinaio tra simposi e dibattiti di approfondimento. Sono alcune delle attività del 24° Congresso Agorà 2022, appena andato in scena a Milano. Un settore in espansione, che prende sempre più le distanze dai fenomeni social che portano a richieste choc. La nuovacorregge senza alterare i lineamenti guarda le foto Leggi anche › Fili di collagene, l’ultima frontiera...

Around the Game

...turistica nel nostro Paese si è ripreso in modo significativo dopo le fasi più durepandemia ... Armando Peres ha saputo guardare alin modo lungimirante. Ciò che ha fatto merita di essere ...C'è speranza per ilSecondo Booty sì. 343 Industries ha lavorato duramente per poter avere un piano più sostenibile a livello di contenuti. Piano che inizierà già domani , con l'arrivo... Scottie Barnes: il futuro dei Raptors è in buone mani Riascolta Trasporti internazionali "digitali" - Vita da autista di tir, la testimonianza dell'"autotrasportatore dell'anno" di #Autotrasporti. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palins ...I vincitori italiani del Premio del cittadino europeo sono stati premiati a Roma allo spazio “Esperienza Europa - David Sassoli”, sede italiana del Parlamento europeo, in presenza di Pina Picierno, vi ...