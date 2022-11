Il caso Regeni al centro del dialogo tra Meloni e al-Sisi

Leggi su agi

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak si è detta concorde sull'esigenza di dare una risposta unitaria all'aggressione russa all'Ucraina, con il presidente israeliano Isaac Herzog ha rimarcato la forte assonanza "sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo". A margine dei lavori della Cop27, il summit sul clima in corso a Sharm el-Sheikh, Giorgiaha avuto diversi incontri bilaterali. La partecipazione al vertice che si prefigge l'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura entro il 2100 a 1.5 gradi per il presidente del Consiglio è stata l'occasione di 'debuttare' sulla scena internazionale dopo le riunioni della settimana scorsa a Bruxelles., Zaki e al-Il faccia a faccia più atteso non poteva non essere quello con il presidente egiziano Abdel Fattah ...