Il calciatore iraniano di beach soccer che esulta facendo il simbolo della protesta

(Di lunedì 7 novembre 2022) IlSaeed Piramoun durante la finale del campionato internazionale disegna edmimando il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli. Saeed ha così voluto mostrare solidarietà alle donne che manifestano per la libertà in Iran. La squadra primafinale contro il Brasile si è anche rifiutata di cantare l’inno nazionale. IlSaeed non è solo, il suo non è un gesto a titolo personale, la nazionale ha preso posizione in maniera unita e compatta contro il regime degli ayatollah. L’Iran ha poi vinto la finale contro il Brasile 2 a 1. Ma la vittoria passa in secondo piano di fronte a questi campi epocali nella società sciita. WAOUH ! CE GESTE du joueur iranien de...

Repubblica TV

Durante la finale del campionato internazionale di beach soccer, il giocatoreSaeed Piramoun, stella della nazionale, non ha festeggiato dopo aver ...Ali Daei, uno dei volti più noti del calcioè stato arrestato in Iran, nel corso di una ... Al fianco delsi sono schierati anche i tifosi dell'Arminia Bielefeld, che nella giornata ... Iran, il calciatore mima il gesto di tagliarsi i capelli in solidarietà con le proteste la finale della Emirates Intercontinental Cup di Beach Soccer tra la nazionale iraniana e il Brasile, si è trasformato in una clamorosa piattaforma per il dissenso contro gli Ayatollah. A Dubai, ...AGI - Uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in Iran, la finale della Emirates Intercontinental Cup di Beach Soccer tra la nazionale iraniana e il Brasile, si è trasformato in una clamorosa pi ...