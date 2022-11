Il Brasile dirama la lista dei 26 per il Mondiale | Dani Alves al suo ultimo Mondiale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il commissario tecnico delTite hato ladei 26 giocatori che faranno parte della spedizione in Qatar. Tra i convocati spunta, che insieme a Thiago Silva, parteciperanno al loroin carriera. Nella selezione del ct si sono anche tre “italiani”: gli juventinilo, Alex Sandro e Bremer. Tra i giocatori selezionati c’è anche Gabriel Martinelli, 21enne attaccante dell’Arsenal finito nel mirino della nazionale italiana per il doppio passaporto, ed Everton Riberio e Pedro, protagonisti della Copa Libertadores vinta dal Flamengo. La selecao si candida a essere una delle favorite in questa edizione componendo un gruppo forte non solo a livello tecnico. Grande attesa anche Neymar che potrebbe ...

upday

Scaduto il termine bisognerà ricominciare tutto da capo, con il rischio di un processo in... il paese non ha un vero centro, la geometria delle strade siin direzioni impreviste tra le ...Scaduto il termine bisognerà ricominciare tutto da capo, con il rischio di un processo in... il paese non ha un vero centro, la geometria delle strade siin direzioni impreviste tra le ... Atafona: la città brasiliana che scompare inghiottita dal mare Il Brasile è la prima fra le grandi candidate a diramare la lista dei 26 convocati per il Mondiale Qatar 2022. Il grande escluso è certamente Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, che ha pagato i ...Adenor Leonardo Bacchi ha reso nota la lista dei convocati del Brasile in vista del Mondiale di Qatar 2022 Tra le prime nazionali a diramare un elenco dei convocati in vista dei Mondiali di Qatar 2022 ...