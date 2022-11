Il bonus R&S tra giustizia tributaria e Agenzia delle entrate

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) La politica deinel nostro Paese è spesso sotto attacco. Diversi sono quelli che, in questi ultimi anni, hanno sollevato critiche circa i vari “aiuti” che lo Stato ha concesso a famiglie e imprese. Per i più liberisti, infatti, tutto ciò significa inasprire i conti pubblici (già di per se gravati da non pochi debiti) senza essere in grado di prevedere, in realtà, quale effetto questipossano garantire. A voler essere avulsi, però, da una visione che sia totalmente riconducibile al pensiero dello scozzese Adam Smith, qualche dubbio sui crediti d’imposta sorge. E sorge nella misura in cui lo stesso Stato li disconosca quando, pressato dall’esigenza di fare cassa, mette artatamente in discussione quanto programmato. Come può una nazione, che ha una politica economica e anche fiscale così altalenante, essere attrattiva e soprattutto credibile ...