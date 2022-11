I Repubblicani si stanno spaccando in Florida

...i sondaggi dannoe democratici testa a testa e in Pennsylvania i democratici hanno un vantaggio molto debole. Non sorprende che il numero di spese pubblicitarie che i partiti...facendo la stessa cosa con me', ha affermato, parlando con Fox News, Kari Lane, candidata ... con l'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale, 'è riuscita a fare quel che iavevano ...In Pennsylvania, il voto alle elezioni di midterm, cioè di metà mandato, in programma l’8 novembre, in tutti gli Stati Uniti, sarà decisivo per il diritto all’aborto. Si tratta di uno scrutinio chiave ...Quella di domani è una data cerchiata di rosso negli Stati Uniti, visto che si terranno le elezioni di Mid Term che tracceranno il cammino, ...